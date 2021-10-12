Путин, Макрон и Меркель обсудили кризис на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. «Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате"», — отметили в пресс-службе.

Путин в ходе переговоров «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских саммитах", в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».

По итогам разговора лидеры трех стран поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина). Целесообразность встречи обсудят министры иностранных дел «четверки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Макроном и Меркель. Они также обсудили подготовку саммита «нормандской четверки».