НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин, Макрон и Меркель обсудили кризис на Украине

Источник:
Sibnet.ru
463 2
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. «Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате"», — отметили в пресс-службе.

Путин в ходе переговоров «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских саммитах", в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».

По итогам разговора лидеры трех стран поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина). Целесообразность встречи обсудят министры иностранных дел «четверки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Макроном и Меркель. Они также обсудили подготовку саммита «нормандской четверки».

Еще по теме
Кремль ответил на обвинение в «краже» Россией формулы вакцины
Бывший помощник Путина предрек человечеству новую эпоху
Евросоюз продлил санкции за отравление Навального
Медведев предложил подождать вменяемых властей на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Дверь судьбы» установили в Забайкалье
Ученые СФУ обучат нейросеть оценивать риски разлива нефти в Арктике
Стоимость строительства метро в Красноярске снизят до 89 млрд рублей
Тело мужчины нашли во время субботника в Томске
Самое популярное
Вышла игра Far Cry 6
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин, Макрон и Меркель обсудили кризис на Украине
Кремль ответил на обвинение в «краже» Россией формулы вакцины
Производители предупредили о росте цен на пиво
Эксперт объяснил высокую смертность от COVID
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
Sibnet.Ru