Производители предупредили о росте цен на пиво

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции предупредил, что пиво в России в 2022 году может подорожать в связи с рекордным ростом стоимости солода, говорится в письме, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Закупочная цена на пивоваренный солод с января выросла на 30-50%, отмечают пивоваренные компании. Причиной подорожания солода стали пожары в Турции и неурожай пивоваренного ячменя в Европе. Российский солод и ячмень активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен, приводит ТАСС содержание письма.

По оценкам союза, ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя. Площади сева ячменя в 2021 году сокращаются в пользу рапса, сои, подсолнечника и кукурузы. На мировом рынке ячменя отмечаются такие же процессы, происходит сокращение переходящих запасов.

В письме отмечается, что резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение запасов и посевных площадей ячменя могут привести к удорожанию пива, снижению производства пивоваренной продукции и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты России.

В связи с этим представители союза просят Мишустина в целях обеспечения потребностей пивоваренной отрасли в солоде и стабилизации цен на ячмень и, следовательно, пиво ввести экспортные квоты на солод и ячмень с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на эту категорию продукции.