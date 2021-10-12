Кремль ответил на обвинение в «краже» Россией формулы вакцины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью британского таблоида The Sun, в которой утверждается что разработчики российской вакцины «Спутника V» якобы украли формулу AstraZeneca.

«Газета Sun это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям», — цитирует ТАСС Пескова. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал обвинения в краже формулы самым смешным мифом про «Спутник V».

Минздрав зарегистрировал «Спутник V» в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным научного журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6%. Всего использование «Спутника V» одобрили около 70 стран.

В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата Всемирной организацией здравоохранения не осталось никаких препятствий.