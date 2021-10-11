НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © Sibnet.ru

Аппараты Xiaomi Redmi лишатся фирменной операционной системы MIUI и получат собственную оболочку Android.

Фирменный интерфейс будет несколько отличаться от привычного для пользователей китайского бренда MIUI, который также основан Android. Ожидается, что новая фирменная оболочка получит уникальные элементы и функции, пишет Digital Chat Station.

Программное разделение устройств Xiaomi и Redmi может произойти уже в рамках выхода 13-й версии MIUI. Нововведения должны сделать бренд Redmi более узнаваемым и подчеркнуть его формальную независимость от материнской компании.

MIUI — операционная система, представляющая собой расширенную версию Android. На сегодня она используется большинством смартфонов и планшетов Xiaomi.

Еще по теме
Xiaomi представила самый умный холодильник
Установка Android 12 превратила смартфоны Xiaomi в «кирпичи»
Xiaomi представила умную беговую дорожку
Xiaomi показала новый смартфон Civi
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тело мужчины нашли во время субботника в Томске
Сагаалган в Забайкалье отметят 2 февраля
Насильное удержание пациентки в госпитале Алтая заинтересовало СК
«Скорая» насмерть сбила девочку в Новосибирске
Самое популярное
Вышла игра Far Cry 6
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Установка Android 12 превратила смартфоны Xiaomi в «кирпичи»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин закашлялся и рассказал про свое заболевание
Кремль оценил идею о введении штрафов за отказ от вакцинации
Бывший помощник Путина предрек человечеству новую эпоху
Навального перестали считать склонным к побегу
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
Создание новых городов в Сибири потребует времени
23
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
23
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
21
Новосибирцы больше других россиян хотели бы жить без работы
Sibnet.Ru