Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI

Аппараты Xiaomi Redmi лишатся фирменной операционной системы MIUI и получат собственную оболочку Android.

Фирменный интерфейс будет несколько отличаться от привычного для пользователей китайского бренда MIUI, который также основан Android. Ожидается, что новая фирменная оболочка получит уникальные элементы и функции, пишет Digital Chat Station.

Программное разделение устройств Xiaomi и Redmi может произойти уже в рамках выхода 13-й версии MIUI. Нововведения должны сделать бренд Redmi более узнаваемым и подчеркнуть его формальную независимость от материнской компании.

MIUI — операционная система, представляющая собой расширенную версию Android. На сегодня она используется большинством смартфонов и планшетов Xiaomi.