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Путин закашлялся и рассказал про свое заболевание

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин рассказал, что недавно простыл после занятий спортом на воздухе. Глава государства на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса несколько раз закашлялся.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит», — пояснил Путин.

В середине сентября российский лидер вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков регулярно отмечал, что у самого Путина со здоровьем все в порядке.

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Политика #Россия
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