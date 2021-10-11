Путин закашлялся и рассказал про свое заболевание

Президент Владимир Путин рассказал, что недавно простыл после занятий спортом на воздухе. Глава государства на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса несколько раз закашлялся.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит», — пояснил Путин.

В середине сентября российский лидер вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков регулярно отмечал, что у самого Путина со здоровьем все в порядке.