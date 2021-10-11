«ВКонтакте» запустила автоматические субтитры для видео

Соцсеть «ВКонтакте» запустила автоматические субтитры на русском языке. Функция работает на базе собственных технологий платформы, использующих машинное обучение для распознания текста, сообщает пресс-служба сервиса.

Разработчики отметили, что технология в некоторых аспектах является уникальной. Она не только распознает текст, но и умеет расставлять заглавные буквы со знаками препинания. Субтитры распределяются по кадрам и появляются в момент произнесения речи.

Для распознания текста ролики проходят четыре стадии обработки. Для начала запись очищается от фонового шума, после чего распознается текст. Затем сервис распределяет пунктуацию с заглавными буквами, а в заключение распределяет текст по кадрам.

Это позволяет распознавать текст не только с профессиональных записей, но и любительских роликов. Также подчеркивается, что в ближайшее время разработчики платформу научат разделять реплики спикеров.

Пока что функция доступна в экспериментальном формате, первыми ее смогут опробовать пользователи верифицированных сообществ и зрители самых популярных роликов. До конца года новинка будет задействована в большинстве видеороликов «ВКонтакте».