АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей

АвтоВАЗ запустил сразу три производственные линии на заводе в Тольятти, сборка автомобилей на которых периодически приостанавливалась в связи с перебоями в поставках компонентов.

Так, на производственной линии N1 возобновился выпуск моделей Lada Largus, Lada X-ray, Renault Sandero и Logan. На линии N3 запущена сборка Lada Niva Legend, на N5 снова собирают автомобили Lada Granta.

Автогигант с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Так, в конце августа АвтоВАЗ остановил производство из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых компанией Bosch.

Планируется, что после полноценной нормализации ситуации с компонентами завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.