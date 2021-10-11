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АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запустил сразу три производственные линии на заводе в Тольятти, сборка автомобилей на которых периодически приостанавливалась в связи с перебоями в поставках компонентов.

Так, на производственной линии N1 возобновился выпуск моделей Lada Largus, Lada X-ray, Renault Sandero и Logan. На линии N3 запущена сборка Lada Niva Legend, на N5 снова собирают автомобили Lada Granta.

Автогигант с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Так, в конце августа АвтоВАЗ остановил производство из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых компанией Bosch.

Планируется, что после полноценной нормализации ситуации с компонентами завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

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