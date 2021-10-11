Навального перестали считать склонным к побегу

Администрация исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области сняла Алексея Навального с учета как склонного к побегу и поставила на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму, сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

При этом Ярмыш сослалась на сообщение в Instagram Навального, официальные источники пока не подтверждают данную информацию. Оппозиционер уже дважды оспаривал данное решение в судах, но проиграл.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО «Матросская тишина» поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его направили отбывать срок по делу «Ив Роше».

Политик жаловался, что регулярные проверки по ночам, которые проводятся сотрудниками колонии в связи с этим статусом, не дают ему спать.