Бывший помощник Путина предрек человечеству новую эпоху

Цифровизация и роботизация политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии, предсказал бывший помощник президента России Владислав Сурков.

По мнению Суркова, в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или вовсе исключена ради эффективности систем управления.

«Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины», — говорится в статье политика, опубликованной в издании «Актуальные комментарии». Сурков подчеркивает, что безлюдная демократия станет высшей и финальной формой человеческой государственности.

Он отмечает, что в техногенном государстве «иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей». Сурков использует понятие безлюдного производства — автоматизированных и роботизированных предприятий.

Бывший помощник Путина указывает, что «как человек произошел от обезьяны, так и машина «происходит от человека», после чего займет его место на вершине эволюции, фактически отделившись от человечества.