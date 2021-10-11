Нобелевскую премию по экономике присудили за анализ труда

Нобелевский комитет озвучил имена лауреатов премии по экономике в 2021 году. Ими стали американские ученые Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Кард получил награду за «эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Энгрист и Имбенс — за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», сообщается в официальном Twitter премии.

Отмечается, что лауреаты премии 2021 года совершили революцию в эмпирических исследованиях в области социальных наук и представили новое видение рынка труда. Одну часть премии получит Кард, вторую часть разделят между собой Ангрист и Имбенс.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Канадско-американский экономист Дэвид Кард в ходе экспериментов в естественных условиях проанализировал воздействие рынка труда на минимальную заработную плату, иммиграцию и образование.

Экономисты Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс разрешили методологическую проблему с интерпретацией выводов о воздействии каких-либо изменений. Они смогли показать, насколько точные выводы по причинно-следственным связям можно сделать в ходе экспериментов.

Объявление лауреатов премии в области экономики закрывает нобелевскую неделю. За это время комитет озвучил имена обладателей премии мира, а также наград по медицине, физике, химии и литературе. Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря.