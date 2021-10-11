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Нобелевскую премию по экономике присудили за анализ труда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Solis Invicti / Attribution License

Нобелевский комитет озвучил имена лауреатов премии по экономике в 2021 году. Ими стали американские ученые Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Кард получил награду за «эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Энгрист и Имбенс — за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», сообщается в официальном Twitter премии.

Отмечается, что лауреаты премии 2021 года совершили революцию в эмпирических исследованиях в области социальных наук и представили новое видение рынка труда. Одну часть премии получит Кард, вторую часть разделят между собой Ангрист и Имбенс.

Канадско-американский экономист Дэвид Кард в ходе экспериментов в естественных условиях проанализировал воздействие рынка труда на минимальную заработную плату, иммиграцию и образование.

Экономисты Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс разрешили методологическую проблему с интерпретацией выводов о воздействии каких-либо изменений. Они смогли показать, насколько точные выводы по причинно-следственным связям можно сделать в ходе экспериментов.

Объявление лауреатов премии в области экономики закрывает нобелевскую неделю. За это время комитет озвучил имена обладателей премии мира, а также наград по медицине, физике, химии и литературе. Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря.

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