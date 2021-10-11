Россиянам предложили добровольно поделиться налоговой тайной

Министерство финансов России предложило ввести возможность передачи налоговой тайны иному лицу по заявлению ее собственника. Инициатива содержится в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики.

Предполагается, что иным лицам будут передаваться только данные, к которым открыл доступ налогоплательщик. Они будут доступны только для тех граждан, у которых есть на это соответствующее разрешение, пишут «Ведомости».

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов.

Фактически гражданам будет предоставлено право распоряжаться налоговой тайной по своему усмотрению через налоговые органы. Информация будет доступна в личном кабинете каждого налогоплательщика в специальном сервисе, который планирует создать налоговая служба.