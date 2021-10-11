Кремль оценил идею о введении штрафов за отказ от вакцинации

Кремль не считает возможным введение в России штрафов за отказ граждан от вакцинации, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, подобные меры «противоречат социальному характеру» российского государства.

Вирусолог Лукашев считает, что «вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий».

По его мнению, сумма штрафа в размере 5 тысяч рублей была бы вполне адекватной, если учитывать размеры косвенного ущерба медицинской системы от лечения одного больного.

«Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — отметил Лукашев.