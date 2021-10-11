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Тело мужчины нашли во время субботника в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Волонтеры в Томске нашли тело мужчины в лесу во время субботника. По данным СУ СКР по региону, останки были частично скелетированы и мумифицированы.

По информации следствия, тело нашли в воскресенье в окрестностях поселка Аникино Кировского района Томска.

«Останки частично скелетированы и мумифицированы, признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела не обнаружено», – говорится в сообщении.

Назначена судебная медицинская экспертиза – будет установлено, когда и по какой причине умер мужчина.

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