Тело мужчины нашли во время субботника в Томске

Волонтеры в Томске нашли тело мужчины в лесу во время субботника. По данным СУ СКР по региону, останки были частично скелетированы и мумифицированы.

По информации следствия, тело нашли в воскресенье в окрестностях поселка Аникино Кировского района Томска.

«Останки частично скелетированы и мумифицированы, признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела не обнаружено», – говорится в сообщении.

Назначена судебная медицинская экспертиза – будет установлено, когда и по какой причине умер мужчина.