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Сагаалган в Забайкалье отметят 2 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкалья

Дату праздника Белого месяца «Сагаалган» в 2022 году объявили в правительстве Забайкальского края, это будет 2 февраля.

«Объявить 2 февраля 2022 года первым днем Нового года по лунному календарю – праздником Белого месяца «Сагаалган», — говорится в постановлении регионального правительства.

Согласно закону Забайкальского края, этот день на территории региона — нерабочий. Ежегодно дата праздника меняется, выходные дни утверждаются постановлением Губернатора Забайкальского края.

Первый день Белого месяца является нерабочим праздничным днем в Забайкалье с 2015 года на основании ходатайства Буддийской традиционной Сангхи России, с учетом сложившихся исторических традиций на территории региона.

Новый год — Сагаалган встречают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

Новый год буддисты отмечают каждый год в разное время. Дата праздника высчитывается по лунному календарю и совпадает с концом зимы и началом весны. Длится праздник целый месяц. В это время ходят в гости, принимают у себя дома родных, друзей и близких. Традиционным угощением является «белая пища» из молочных продуктов и мясные блюда.

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