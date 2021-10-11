Сагаалган в Забайкалье отметят 2 февраля

Дату праздника Белого месяца «Сагаалган» в 2022 году объявили в правительстве Забайкальского края, это будет 2 февраля.
«Объявить 2 февраля 2022 года первым днем Нового года по
лунному календарю – праздником Белого месяца «Сагаалган», — говорится в
постановлении регионального правительства.
Согласно закону Забайкальского края, этот день на территории
региона — нерабочий. Ежегодно дата праздника меняется, выходные дни
утверждаются постановлением Губернатора Забайкальского края.
Первый день Белого месяца является нерабочим праздничным
днем в Забайкалье с 2015 года на основании ходатайства Буддийской традиционной
Сангхи России, с учетом сложившихся исторических традиций на территории
региона.
Новый год — Сагаалган встречают жители Бурятии,
Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.
Новый год буддисты отмечают каждый год в разное время. Дата
праздника высчитывается по лунному календарю и совпадает с концом зимы и
началом весны. Длится праздник целый месяц. В это время ходят в гости,
принимают у себя дома родных, друзей и близких. Традиционным угощением является
«белая пища» из молочных продуктов и мясные блюда.