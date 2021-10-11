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Насильное удержание пациентки в госпитале Алтая заинтересовало СК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Принудительное удержание пожилой пациентки в госпитале Алтайского края стало предметом уголовного дела, сообщает СУ СК региона.

Отмечается, что на прошлой неделе СМИ сообщили о том, что 86-летнюю женщину против ее воли удерживали в ковидном госпитале. Кроме того, пациентке оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья.

Сын женщины, уточняет полиция края, обратился к правоохранителям. Он рассказал, что у нее забрали сотовый телефон и применили физическую силу.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), а также по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, с применением насилия»).

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