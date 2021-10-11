Темнокожий хоббит появится во «Властелине колец»

Темнокожий хоббит появится в серии произведений по творчеству Джона Толкина впервые, персонажа исполнит актер Ленни Генри.

«Я черный хоббит, это блестяще», — сказал Генри в радиоэфире «Би-би-си». Актер рассказал, что сериал «Властелин колец» — это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов.

По задумке создателей проекта в мире «Властелина колец» чернокожие хоббиты появятся как коренные жители страны Шира.

На весь сюжет нового сериала может уйти десять лет, потому что он основан на «Сильмариллионе» (приквеле к «Властелину колец») и крайне насыщенном событиями произведении. Первая серия проекта выйдет 2 сентября 2022 года.