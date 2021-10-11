Ученые зафиксировали аномальное потемнение Земли

Альбедо Земли в последние десятилетия существенно уменьшилось, планета потемнела и стала хуже отражать солнечное излучение, выяснили физики. В результате неотраженное излучение достигает поверхности планеты и дополнительно нагревает Землю.

Так, в период с 1997 по 2017 год альбедо уменьшилось настолько, что дополнительное тепловое воздействие составляет 0,5 Вт на квадратный метр. При этом дополнительный нагрев, вызванный ростом антропогенных выбросов парниковых газов, за тот же период составил примерно 0,6 Вт.

Причины такого резкого потемнения планеты остаются неизвестными. Ученые предполагают, что альбедо снизилось из-за климатических изменений. Например, в огромной части тропической части Тихого океана сильно уменьшилась облачность, которая отражает солнечное излучение.

Считается, что эти колебания облачности связаны с так называемой Тихоокеанской декадной осцилляцией, которая в последнее время привела к потеплению восточных вод. Но доказать связь между этим явлением и снижением альбедо пока не представляется возможным.