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Машиностроительный комплекс появится в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Производитель спецтехники «Хенкон Сибирь» планирует построить на территории долины машиностроительный комплекс, объем капитальных вложений составит более 900 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

«Появление нового предприятия позволит создать порядка 200 высокотехнологичных рабочих мест, создаст предпосылки для увеличения занятости на предприятиях-контрагентах», — сказал министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

До конца 2023 года планируется построить склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования. В 2029 году будут дополнительно возводиться сборочные цеха, общая площадь всех производственных помещений составит 6,5 тысячи квадратных метров.

Производственные мощности компании сейчас загружены полностью – «Хенкон Сибирь» производит 50-60 машин в год. Это количество может быть увеличено минимум вдвое – до 120 машин с учетом строительства нового завода на территории Красноярской технологической долины.

«Хенкон Сибирь» —  производитель специализированного оборудования для горно-металлургической отрасли.  Основные направления: разработка, проектирование и производство специальной мобильной техники для металлургии и горнодобывающей отрасли, вакуумные технологии, пирометаллургическое производство с использованием последних достижении в области плавки цветных металлов на короткой дуге.


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west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

nastya19944

Орала в салоне поддай газку вот и попали в ДТП
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