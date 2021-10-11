Россию признали лучшим рынком для инвесторов

Российские ценные бумаги выглядят самыми привлекательными в мире на данный момент из-за сильного роста цен на энергоносители, считают западные эксперты.

Лучшим рынком для инвестиций Россию делает не только статус нефтегазовой сверхдержавы, но и здоровое состояние финансов, пишет Bloomberg. Речь идет о наличии резервов на сумму более 600 миллиардов долларов и низком долговом бремени.

Эксперты также указывают на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, который таким образом пытается сдержать инфляцию. По оценке аналитиков, акции энергетических компаний развивающихся стран по-прежнему стоят на треть дешевле, чем могли бы.

Прогноз прибыли российских компаний на год вырос на 14%, тогда как у Саудовской Аравии рост только на 6,7%, а ожидания по странам Азии и Латинской Америке почти не изменились или даже упали.

При этом специалисты продолжат пересмотр оценки экспортеров энергоносителей и материалов в связи с дефицитом сырья. В ближайшее время многие инвестиционные компании могут начать переводить свои средства в российские энергетические компании.