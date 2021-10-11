Сибирские регионы попали в топ финансово неблагополучных

Республики Алтай и Тыва оказались на нижних строчках рейтинга по финансовому благополучию российских регионов. Самой благополучной в Сибири признали Томскую область.

Для оценки уровня благосостояния эксперты РИА Новости учитывали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, долю населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, долю семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Самыми благополучными признали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Томская область заняла лишь 27 строчку, но оказалась выше всех из сибирских регионов.

На нижних строчках расположились республики Алтай и Тыва, они заняли 82 и 84 места из 85 соответственно.