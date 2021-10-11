Роспотребнадзор запретил ввоз чипсов и лапши из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая, в которых были обнаружены запрещенные компоненты, сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведенной в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.

В числе таких продуктов оказались кукурузные лапша, вермишель и чипсы, а также «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри». Ведомство обнаружило в них ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%, содержание которых в ряде образцов было превышено в пять раз.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» ведомство до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации.