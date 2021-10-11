Переходившего дорогу на красный томича сбили два автомобиля

Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru
Молодой томич переходил дорогу на красный свет, его сбили два автомобиля – парень погиб, сообщило в понедельник ГУ МВД по Томской области.
По данным полиции, ЧП случилось вечером в воскресенье на Шегарском тракте. Автомобиль ГАЗ-3302 под управлением 63-летнего мужчины наехал на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
После этого на молодого человека наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль Mercedes-Benz под управлением 52-летнего водителя.
В результате 25-летний пешеход погиб от полученных травм. Полиция ищет очевидцев происшествия.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
ОчаковЧтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
nastya19944Орала в салоне поддай газку вот и попали в ДТП