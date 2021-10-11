НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Переходившего дорогу на красный томича сбили два автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
433 0
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Молодой томич переходил дорогу на красный свет, его сбили два автомобиля – парень погиб, сообщило в понедельник ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, ЧП случилось вечером в воскресенье на Шегарском тракте. Автомобиль ГАЗ-3302 под управлением 63-летнего мужчины наехал на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

После этого на молодого человека наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль Mercedes-Benz под управлением 52-летнего водителя. 

В результате 25-летний пешеход погиб от полученных травм. Полиция ищет очевидцев происшествия.

Еще по теме
«Скорая» насмерть сбила девочку в Новосибирске
Четверо пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье
Водитель Mazda врезался в две машины в Новосибирске и погиб
Собчак получила сотрясение мозга после ДТП
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тело мужчины нашли во время субботника в Томске
Сагаалган в Забайкалье отметят 2 февраля
Насильное удержание пациентки в госпитале Алтая заинтересовало СК
«Скорая» насмерть сбила девочку в Новосибирске
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Вышла игра Far Cry 6
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

nastya19944

Орала в салоне поддай газку вот и попали в ДТП
Sibnet.Ru