Переходившего дорогу на красный томича сбили два автомобиля

Молодой томич переходил дорогу на красный свет, его сбили два автомобиля – парень погиб, сообщило в понедельник ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, ЧП случилось вечером в воскресенье на Шегарском тракте. Автомобиль ГАЗ-3302 под управлением 63-летнего мужчины наехал на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

После этого на молодого человека наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль Mercedes-Benz под управлением 52-летнего водителя.

В результате 25-летний пешеход погиб от полученных травм. Полиция ищет очевидцев происшествия.