Новейшую МБР «Сармат» дважды запустят до конца года

Два испытательных пуска новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» планируется выполнить до конца 2021 года, первый из них — в ноябре, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) планируется выполнить в 2021 году два пуска МБР "Сармат" с космодрома Плесецк, первый — в ноябре», — сказал ТАСС источник.

По его словам, в 2022 году ЛКИ ракеты продолжатся, затем будут проведены государственные испытания, чтобы к концу года первый полк с ракетами этого типа заступил на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В июне генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов сообщил ТАСС, что ЛКИ ракеты намечены на III квартал 2021 года. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м, после чего ракета поступит на вооружение РВСН.

По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.