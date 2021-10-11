Учительница из Иркутска стала звездой TikTok с косплеями на аниме

Молодая учитель математики из Иркутска Ирина Калинина стала звездой TikTok, собрав почти 200 тысяч подписчиков и 1,5 миллиона лайков, снимая косплеи на героев аниме.

Иркутянке 23 года, она публикует фото косплеев в Instagram и снимает видео с перевоплощениями в героев аниме в TikTok, где на ее страничку подписались 198 тысяч человек.

Калинина работает в школе и параллельно учится в магистратуре. По ее словам, сложно совмещать работу, учебу и хобби.

«Я отдаюсь полностью детям, хоть они порой меня выводят. А все равно их люблю и без них уже не могу», – написала иркутянка в соцсети о своей работе.