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Учительница из Иркутска стала звездой TikTok с косплеями на аниме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео tiktok.com/@ikarihoss

Молодая учитель математики из Иркутска Ирина Калинина стала звездой TikTok, собрав почти 200 тысяч подписчиков и 1,5 миллиона лайков, снимая косплеи на героев аниме.

Иркутянке 23 года, она публикует фото косплеев в Instagram и снимает видео с перевоплощениями в героев аниме в TikTok, где на ее страничку подписались 198 тысяч человек.

Калинина работает в школе и параллельно учится в магистратуре. По ее словам, сложно совмещать работу, учебу и хобби.

«Я отдаюсь полностью детям, хоть они порой меня выводят. А все равно их люблю и без них уже не могу», – написала иркутянка в соцсети о своей работе.

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west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru