Американцы сравнили «буханку» со злым тостером

Американские блогеры с YouTube-канала The Fast Lane Track сравнили УАЗ «буханку» с Jeep Wrangler, комментаторы видео не остались равнодушными, сравнив фургон со злым тостером и детским КамАЗом.

Авторы видео заметили, что знаменитый УАЗ «сделан для работы, а не для комфорта». Особо им понравились столик, за которым можно перекусить.

«Но я думаю, что с точки зрения механики не стоит менять что-то в "буханке", потому что у нее большой клиренс, хорошие шины. <…> К тому же, мы можем сидеть тут и есть», — отметил один из них.

Подписчикам канала «буханка» понравилась. Ее сравнили с детским КамАЗом и «злым русским тостером».

«Мне очень нравится "буханка". Они действительно должны продавать их здесь. Я ищу 4x4, чтобы отправиться в бездорожье на пятимесячную рыбалку на форель, которую планирую на 2022 год. Из него получилась бы отличная машина для рыбалки», — написал один из комментаторов.

«У этой русской штуки масса вариантов тюнинга. У военных есть разные модификации, и они довольно дешевые», — поделился другой.