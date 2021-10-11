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ЦБ рассказал о новой 100-рублевой банкноте

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Новая 100-рублевая банкнота в заметном количестве поступит в обращение в конце 2022 года, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — сказал Алексеев в интервью «Известиям».

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На новой 100-рублевой банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовой гамме новая купюра будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет выбран другой, размер банкноты изменен не будет.

Концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа, уточнили в Банке России.

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