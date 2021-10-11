Потепление придет в Новосибирск

Дожди с мокрым снегом пройдут в Новосибирской области в середине этой недели, ночные температуры будут отрицательными, но ближе к выходным потеплеет, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Пока на сегодня и завтра в условиях антициклона осадков не ожидается, при прояснении температуры опустятся до отрицательных значений ночью. С северо-запада будет поступать облачный массив, который даст осадки», – рассказала синоптик.

В ночь на вторник будет минус 3 – минус 5 градусов, днем – 1-4 градусов со знаком «плюс». В среду ожидается дождь, ночью будет 1-3 градусов холода, днем – 3-5 градусов тепла.

В ночь на четверг вероятны мокрый снег и дождь, день ожидается уже без осадков. Ночью будет от нуля до плюс 2 градусов, днем – 5-7 градусов выше нуля.

«Температурный фон несколько повысится. К концу декады мы ждем существенного повышения – температуры днем вполне могут быть на уровне около 10 градусов», – добавила собеседница.