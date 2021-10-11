Жители Бурятии выбрали имя новому мосту

Название третьему мосту выбрали в Бурятии, победителем конкурса стало название «Талаан», что переводится с бурятского как «Удача», сообщает правительство региона.

Оно набрало 38% голосов (661 голос). Второе место заняло название «Верхнеудинский» 31% (543 голоса); третье – «Лебедь» 6% (106 голосов). В голосовании приняло участие более 1,7 тысячи человек.

«Мы запускаем конкурс на креативное видео с новым названием моста. Принять участие могут пользователи TikTok и Instagram, а также крупные паблики. Необходимо с 11 по 22 октября разместить у себя в аккаунте ролик продолжительностью не более 1 минуты в TikTok и не более 30 секунд в разделе Reels Instagram с хештегами #Мост03, #Талаан и отметить @buryatiaofficial», — говорится в сообщении.

Главный приз — сертификат в магазин техники на сумму 10 тысяч рублей. Победитель получит возможность сделать видеосъемки с участием главы Бурятии.