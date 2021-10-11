Фильм «Не время умирать» про Бонда стартовал в прокате хуже «Венома»

Юбилейная часть бондианы «Не время умирать» показала в первый уикенд проката результат хуже ожидаемого. Премьера даже не смогла обогнать по сборам фильм «Веном 2», который идет в кинотеатрах уже две недели.

По итогам первого прокатного уикенда фильм «Не время умирать» собрал кассу в 370,4 миллиона рублей, сообщает портал «Кинобизнес». У «Венома 2» сборы составили 381 миллион, хотя картина вышла неделей ранее.

Фильм «Не время умирать» рассказывает об агенте Джеймсе Бонде, который ушел в отставку и наслаждается отдыхом на Ямайке. Его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помочь поймать русского ученого Вальдо Обручева.

Критики сошлись во мнении, что картина про Джеймса Бонда получилась трогательной, но не самостоятельной. Кроме того, фильм посчитали затянутым (хронометрах — 2,5 часа), а за Дэниэлом Крейгом заметили усталость от роди Бонда.