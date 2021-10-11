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Цены на нефть подскочили до максимума за несколько лет

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на нефть уверенно повышаются в понедельник, достигнув максимальных значений за несколько лет, свидетельствуют результаты торгов на мировых биржах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила 83,73 доллара за баррель, что на 1,34 доллара (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена находится на максимуме за три года. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,44 доллара (0,5%) — до 2,39 доллара за баррель, приводит «Интерфакс» результаты торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени 80,94 доллара за баррель, что на 1,59 доллара (2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет.

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения.

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