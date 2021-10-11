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Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снег и ночные морозы до 12 градусов ожидаются в начале недели в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник будет преимущественно без существенных осадков. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы 8-13 метров в секунду. 

Температура ночью ожидается от ноля до пяти градусов тепла, при прояснении 5-10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов, местами 2-7 градусов тепла.

В среду ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, порывы 7-12 метров в секунду. Температура ночью ожидается от ноля до пяти градусов тепла, при прояснении 7-12 градусов мороза. Днем 8-13 градусов тепла, по западным, северным районам до ноля.

В четверг преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, местами ноля до пяти градусов мороза. Днем 2-7 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза.

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west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru