Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье

Снег и ночные морозы до 12 градусов ожидаются в начале недели в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник будет преимущественно без существенных осадков. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы 8-13 метров в секунду.

Температура ночью ожидается от ноля до пяти градусов тепла, при прояснении 5-10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов, местами 2-7 градусов тепла.

В среду ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, порывы 7-12 метров в секунду. Температура ночью ожидается от ноля до пяти градусов тепла, при прояснении 7-12 градусов мороза. Днем 8-13 градусов тепла, по западным, северным районам до ноля.

В четверг преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, местами ноля до пяти градусов мороза. Днем 2-7 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза.