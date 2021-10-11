Экстрасенс будет расследовать убийства в новом сериале «Тайна Лилит»

Новый мистический детектив «Тайна Лилит» выходит на канале «Россия» в понедельник. В нем расследовать убийства возьмется девушка с экстрасенсорными способностями, сообщила пресс-служба телеканала.

Главная героиня Лера Горская, она же Лилит (Александра Власова) выступает в популярном шоу «Битва экстрасенсов». Девушка обладает магическими способностями и с легкостью разгадывает самые сложные загадки.

За это ее любят зрители, которые безоговорочно верят в особый дар Лилит. Но очередное задание в шоу оборачивается страшной находкой: в заброшенном колодце Лера находит тело убитой девушки — студентки профессора Молочного (Сергей Маковецкий).

Никто не ожидал такого поворота, даже сам ведущий шоу (Марат Башаров). Полиция во главе с капитаном Рощиным (Евгений Морозов) начинает расследование, а Лера оказывается вовлеченной в поиски преступника. Она вычисляет его, но убийца намекает, что знает главную тайну Лилит, и вынуждает Леру вступить в опасную игру.

«Наш сериал не только про тайны. Это история о любви, об отношениях в семье, о том, как важно помогать друг другу. Скучно зрителю точно не будет», — цитирует пресс-служба канала «Россия» исполнительницу главной роли Александру Власову.

Детектив «Тайна Лилит» состоит из 16 серий. Сериал стартует в эфире с 11 октября. Новые серии будут выходить в 21. 20 на канале «Россия».