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Четверо пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Автобус, большегруз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Иркутской области, пострадали четыре человека, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции утром в понедельник. На 94-м километре автодороги Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Приангарья столкнулись автобус Hyundai County, большегруз Freightliner и иномарка Honda Stepwgn.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось четверо пассажиров автобуса. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
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