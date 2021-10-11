Четверо пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье

Автобус, большегруз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Иркутской области, пострадали четыре человека, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции утром в понедельник. На 94-м километре автодороги Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Приангарья столкнулись автобус Hyundai County, большегруз Freightliner и иномарка Honda Stepwgn.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось четверо пассажиров автобуса. Обстоятельства случившегося уточняются.