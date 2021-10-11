Музей Новосибирска показал фильм про бортовое питание в Толмачево

Музей Новосибирска выпустил фильм «Невозможные экскурсии» про секреты производства бортового питания в аэропорту «Толмачево»,

В этот день, в 1919 году, состоялся первый полет, когда авиакомпания Handley Page Transport внедрила новую услугу на рейсе Лондон-Париж — бортовое питание.

Ведущая «Невозможных экскурсий» Елена Воротникова исследовала производство кейтеринга аэропорта Толмачево.

«Когда появилась традиция обедать в самолете? Как устроено производство бортового питания? Какие варианты «самолетной еды» предлагаются пассажирам?», — фильм ответит на этот вопрос.