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Музей Новосибирска показал фильм про бортовое питание в Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
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Музей Новосибирска выпустил фильм «Невозможные экскурсии» про секреты производства бортового питания в аэропорту «Толмачево»,

В этот день, в 1919 году, состоялся первый полет, когда авиакомпания Handley Page Transport внедрила новую услугу на рейсе Лондон-Париж — бортовое питание.

Ведущая «Невозможных экскурсий» Елена Воротникова исследовала производство кейтеринга аэропорта Толмачево.

«Когда появилась традиция обедать в самолете? Как устроено производство бортового питания? Какие варианты «самолетной еды» предлагаются пассажирам?», — фильм ответит на этот вопрос.

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