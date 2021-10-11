Мину нашли на стройке дома в Бурятии

Мину со следами коррозии нашли при выравнивании участка для строительства дома, сообщает Управление Росгвардии по Бурятии.

В воскресенье в поселке Сотниково при механизированном выравнивании земельного участка под строительство дома, был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом.

На место выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии.

Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет — 120-миллиметровая минометная мина с отломленным хвостовым оперением, со следами коррозии. Находку передали военным саперам для дальнейшей утилизации.