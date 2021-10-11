Мину нашли на стройке дома в Бурятии

Фото: © Росгвардия по Бурятии
Мину со следами коррозии нашли при выравнивании участка для
строительства дома, сообщает Управление Росгвардии по Бурятии.
В воскресенье в поселке Сотниково при механизированном выравнивании
земельного участка под строительство дома, был обнаружен предмет, конструктивно
схожий со снарядом.
На место выехали взрывотехники ОМОН территориального
управления Росгвардии.
Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования
установили, что найденный предмет — 120-миллиметровая минометная мина с
отломленным хвостовым оперением, со следами коррозии. Находку передали военным
саперам для дальнейшей утилизации.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
ОчаковЧтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".