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Мину нашли на стройке дома в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Росгвардия по Бурятии

Мину со следами коррозии нашли при выравнивании участка для строительства дома, сообщает Управление Росгвардии по Бурятии.

В воскресенье в поселке Сотниково при механизированном выравнивании земельного участка под строительство дома, был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом.

На место выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии.

Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет — 120-миллиметровая минометная мина с отломленным хвостовым оперением, со следами коррозии. Находку передали военным саперам для дальнейшей утилизации.

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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru