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Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophy, установив новые мировые рекорды.

15-летняя Валиева в произвольной программе прыгнула три четверных прыжка — сальхов и два тулупа в каскадах. Все непрыжковые элементы были четвертого уровня сложности.

Несмотря на падение с тройного акселя, фигуристка получила за свою произвольную программу 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 балла.

Валиева превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и мировое достижение Алены Косторной (247,59) по сумме баллов.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Второй стала 24-летняя Елизавета Туктамышева, третьей — 18-летняя Косторная.

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