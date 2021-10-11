Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophy, установив новые мировые рекорды.

15-летняя Валиева в произвольной программе прыгнула три четверных прыжка — сальхов и два тулупа в каскадах. Все непрыжковые элементы были четвертого уровня сложности.

Несмотря на падение с тройного акселя, фигуристка получила за свою произвольную программу 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 балла.

Валиева превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и мировое достижение Алены Косторной (247,59) по сумме баллов.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Второй стала 24-летняя Елизавета Туктамышева, третьей — 18-летняя Косторная.