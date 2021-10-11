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Школьник в Новосибирске проткнул однокласснице глаз линейкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученик новосибирской школы проткнул однокласснице глаз линейкой, СУ СКР по региону организовало проверку по факту происшествия.

«Должностные лица учебного заведения в Кировском районе города Новосибирска не предприняли должных мер на жалобы родителей учеников о неправомерных действиях учащихся, что в последующем привело к причинению телесных повреждений несовершеннолетней другим учеником», – сказано в сообщении следствия.

В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц школы. Обстоятельства ЧП уточняются.

По информации местных СМИ, семиклассник проткнул линейкой глаз своей однокласснице в гимназии №7. Девочка попала в больницу и перенесла операцию.

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ЧП #Происшествия
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