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Россия сохранит второе место в группе даже при проигрыше Словении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира — 2022 в гостях встретится с командой Словении. Главный тренер Валерий Карпин оценил соперника как «наисложнейшего», но Россия сохранит шансы на прямую путевку даже при поражении.

После семи туров российская команда набрала 16 очков и находится на втором месте в группе H, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Словения — третья с 10 очками.

Карпин назвал соперника «наисложнейшим» и оценил состояние игроков как «хорошее», отметив, что новых травм после матча со Словакией не было.

«Да, у этих команд игроки с сильными качествами находятся в разных зонах. У Словении они на флангах, у Словакии — в центре. Общая сила от этого не меняется», — заметил Карпин.

«По коэффициентам фаворитами являются россияне, но мы не признаем никаких фаворитов. Надеемся, что у нас будет положительный результат. Российская команда сделала главное – выиграла у словаков», — поделился мнением главный тренер словенцев Матьяж Кек.

Даже в случае поражения Россия сохранит за собой второе место в группе и шансы на прямую путевку на турнир в Катар с первой строчки. Ничья или победа досрочно гарантирует как минимум второе место, дающее право на стыковые игры в марте.

Матч покажет телеканал «Россия 1», начало — 21.45 по московскому времени.
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