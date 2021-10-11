Жители Барнаула выберут имя для детеныша рыси

Барнаульский зоопарк попросил горожан придумать имя для детеныша рыси, сообщается в социальных сетях организации.
«Одна малышка уже уехала, а для второй мы выбираем имя! Помогайте», – обратился зоопарк к горожанам.
Подписчики предложили такие варианты, как Рэси, Забава, Киса, Маняша, Изольда, Герда, Элли, Мила, Алтынаша, Злата, Ириска, Ася и множество других. Руководство зоопарко пока не определило победителя.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
ОчаковЧтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".