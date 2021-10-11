Жители Барнаула выберут имя для детеныша рыси

Барнаульский зоопарк попросил горожан придумать имя для детеныша рыси, сообщается в социальных сетях организации.

«Одна малышка уже уехала, а для второй мы выбираем имя! Помогайте», – обратился зоопарк к горожанам.

Подписчики предложили такие варианты, как Рэси, Забава, Киса, Маняша, Изольда, Герда, Элли, Мила, Алтынаша, Злата, Ириска, Ася и множество других. Руководство зоопарко пока не определило победителя.