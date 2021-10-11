НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Жители Барнаула выберут имя для детеныша рыси

Источник:
Sibnet.ru
436 0

Барнаульский зоопарк попросил горожан придумать имя для детеныша рыси, сообщается в социальных сетях организации.

«Одна малышка уже уехала, а для второй мы выбираем имя! Помогайте», – обратился зоопарк к горожанам.

Подписчики предложили такие варианты, как Рэси, Забава, Киса, Маняша, Изольда, Герда, Элли, Мила, Алтынаша, Злата, Ириска, Ася и множество других. Руководство зоопарко пока не определило победителя.

Еще по теме
Новосибирский зоопарк впервые выпустил в природу зайцев-беляков
Валуев предложил лимит на количество домашних кошек и собак
Старейший ирбис Алтая вернулся из Монголии
Одинокого белого медвежонка на Диксоне вернут в природу
смотреть все
Алтайский край #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Учительница из Иркутска стала звездой TikTok с косплеями на аниме
Потепление придет в Новосибирск
Жители Бурятии выбрали имя новому мосту
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Вышла игра Far Cry 6
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев предложил подождать вменяемых властей на Украине
Минстрой пообещал стабилизацию цен на жилье
ЦБ рассказал о новой 100-рублевой банкноте
Американцы сравнили «буханку» со злым тостером
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru