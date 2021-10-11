Новосибирец погиб от удара током на вечеринке в сауне

Мужчина взялся за поручень бассейна в сауне и погиб от удара током, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием установлено, что вечером 9 октября компания гостей отдыхала в сауне банкетного комплекса в Центральном районе Новосибирска.

Во время отдыха один из посетителей получил удар током взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина умер.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.