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Новосибирец погиб от удара током на вечеринке в сауне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Мужчина взялся за поручень бассейна в сауне и погиб от удара током, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием установлено, что вечером 9 октября компания гостей отдыхала в сауне банкетного комплекса в Центральном районе Новосибирска.

Во время отдыха один из посетителей получил удар током взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина умер.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

 

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