Минстрой пообещал стабилизацию цен на жилье

Минстрой России рассчитывает, что цены на жилье в стране стабилизируются во второй половине 2022 года, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.
«Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация [цен на жилье] во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», — заявил Файзуллин в интервью газете «Известия».
По его словам, спрос на жилье остается прежним, в то время как предложение продолжает нарастать. «Все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят [стоимость недвижимости]», — сказал глава ведомства.
При этом он отметил, что «в столицах, конечно, наших крупных
регионов пока спрос очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали
расти».
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