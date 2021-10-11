Минстрой пообещал стабилизацию цен на жилье

Минстрой России рассчитывает, что цены на жилье в стране стабилизируются во второй половине 2022 года, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация [цен на жилье] во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», — заявил Файзуллин в интервью газете «Известия».

По его словам, спрос на жилье остается прежним, в то время как предложение продолжает нарастать. «Все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят [стоимость недвижимости]», — сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что «в столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали расти».



