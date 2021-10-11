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Алексей Ягудин добровольно покинул шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alexei.yagudin, instagram.com/alexei.yagudin

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин решил уйти из проекта «Звезды в Африке», уступив свое место выбывшему по итогам испытания актеру Андрею Гайдуляну.

В четвертом выпуске шок «Звезды в Африке» к команде присоединилась телеведущая Роза Сибитова. Сваха с первых минут появления в лагере начала командовать, чем разозлила других участников. Но по правилам шоу новичка нельзя номинировать на вылет, поэтому звезды выбрали другую жертву.

Одним из претендентов на вылет стал Андрей Гайдулян (исполнитель роли Саши в сериале «СашаТаня»). Он также приехал в Африку на замену выбывшему участнику, но никак не проявил себя. Звезды называли Гайдуляна «курортником», потому что актер только спал и читал книги, пока другие обустраивали быт и добывали еду.

В номинации с Гайдуляном оказалась модель Вики Одинцова. В испытании им нужно было считать мышей и тараканов. С заданием точнее справилась Одинцова, и по правилам шоу Гайдулян должен был покинуть проект. Но Алексей Ягудин решил, что уступит ему свое место на шоу.

На вопрос других участников, почему он принял такое решение, Ягудин сказал: «Я просто трус». По словам спортсмена, ему хватило приключений в Африке, а трудности, которые он преодолел на шоу, позволили ему поменять взгляд на многие вещи.

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