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Глава Минфина допустила возможность катастрофы в США

Источник:
ТАСС
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Фото: Images_of_Money / Attribution License

США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Глава Минфина уведомила, что ресурсы Минфина будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок госдолга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Министр призвала законодателей принять меры как можно скорее.

«Наша первостепенная задача — это повысить потолок госдолга», — приводит ТАСС заявление Йеллен. Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по ее словам, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей.

«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина - самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», — продолжала она, подчеркнув, что «на кону стоит слишком многое».

«Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», — предупредила министр финансов.

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