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Водитель Mazda врезался в две машины в Новосибирске и погиб

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Mazda Demio утром в понедельник врезался в две машины на встречной полосе, водитель в аварии погиб, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В понедельник в 06.00 автомобиль Mazda Demio ехал по улице Большая. На улице 2 Экскаваторный переулок, 29 корпус 1, автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с автомобилем Honda Partner и Hyundai Sonata, которые двигались во встречном направлении.

В результате водитель автомобиля Mazda Demio погиб. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Новосибирск #ДТП
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