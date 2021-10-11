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Медведев предложил подождать вменяемых властей на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

России надо дожидаться появления на Украине вменяемого руководства, нацеленного не на тотальную конфронтацию, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза написал колонку для газеты «Коммерсантъ». Она называется «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» и предваряется эпиграфом из украинской пословицы: "Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася" ("Коза с волком тягалась, только шкура от козы осталась").

Отношения с нынешними властями Украины бессмысленны и даже вредны, так как они регулярно меняют позицию и «соревнуются в постоянной брехне», считает Медведев.

Он констатирует, что «Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия)».

«А вот украинские руководители, особенно первые лица, - люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они "щирие" украинцы? "Европейцы"? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?», — задается вопросами зампред Совбеза.

Он отмечает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский — «человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке». По мнению Медведева, став президентом, Зеленский «отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».

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