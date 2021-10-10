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Киев назвал сценарий военной победы над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина победит в войне с Россией благодаря силе и жесткости США, заявил бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин отметил, что только президент США Джо Байден сможет поставить российскому лидеру Владимиру Путину «красные линии», при нарушении которых американская армия сможет «наказать» Россию, пишет издание «Обозреватель».

Бывший министр отметил, что ждать такой помощи от европейских лидеров бессмысленно, необходимые ресурсы и жесткость есть только у главы Белого дома. «Мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», — подчеркнул Климкин.

Он добавил, что поддержка со стороны западных партнеров очень важна для Украины, ее следует всесторонне учитывать и использовать, а также запрашивать при любом подходящем случае.

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Uynachalnica

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Uynachalnica

22-года, только высшее получила (если получила) и сразу министр!

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
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