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Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © stalker2.com

Игрокам S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна возможность скрытного прохождения, подробностями поделился один из разработчиков в официальном Discord-канале проекта.

Геймерам будет не обязательно убивать всех врагов, встречающихся на пути, некоторые миссии разрешат проходить в режиме невидимки, пишет The Gamer. Поэтому S.T.A.L.K.E.R. 2 получит проработанную механику скрытности.

Основными элементами геймплея при таком варианте прохождения являются разные способы уклониться от стычек с врагом, прокачка собственной бесшумности, а также эффект неожиданности при атаке.

Отмечается, что опция скрытного прохождения всегда была доступна в играх франшизы, но непредсказуемый искусственный интеллект и «неуклюжесть» игрового процесса портили такую возможность. Сейчас эти ошибки учтены.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года, в качестве платформы разработчики использовали новейший движок Unreal Engine 5, позволяющий добиваться практически фотореалистичного изображения трехмерного мира.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Uynachalnica

22-года, только высшее получила (если получила) и сразу министр!

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
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