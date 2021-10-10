Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2

Игрокам S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна возможность скрытного прохождения, подробностями поделился один из разработчиков в официальном Discord-канале проекта.
Геймерам будет не обязательно убивать всех врагов, встречающихся на пути, некоторые миссии разрешат проходить в режиме невидимки, пишет The Gamer. Поэтому S.T.A.L.K.E.R. 2 получит проработанную механику скрытности.
Основными элементами геймплея при таком варианте прохождения являются разные способы уклониться от стычек с врагом, прокачка собственной бесшумности, а также эффект неожиданности при атаке.
Отмечается, что опция скрытного прохождения всегда была доступна в играх франшизы, но непредсказуемый искусственный интеллект и «неуклюжесть» игрового процесса портили такую возможность. Сейчас эти ошибки учтены.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года, в качестве платформы разработчики использовали новейший движок Unreal Engine 5, позволяющий добиваться практически фотореалистичного изображения трехмерного мира.
UynachalnicaДавно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...
Uynachalnica22-года, только высшее получила (если получила) и сразу министр!
Nik3316В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...
ОчаковЧтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.