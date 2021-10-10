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Xiaomi представила самый умный холодильник

Источник:
Gizchina
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила умный холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Four-Door Exclusive Edition, который поступил в продажу по цене около 850 долларов.

Инновационный холодильник получил систему бесшумного открытия и закрытия дверей. Система активной стерилизации при помощи положительных и отрицательных ионов убивает бактерии с эффективностью 99,9%.

Холодильник оснащен сверхпроводящей плитой для быстрого охлаждения, скорость охлаждения которой увеличена на 78,7%. Кроме этого, в нем семь независимых отсеков, благодаря которым можно не беспокоиться о смешивании запахов.

Например, в устройстве предусмотрены пространство для матери и ребенка, зона красоты и здоровья, широкий отсек для свежих продуктов, отсек для хранения увлажняемых свежих продуктов, ящик для хранения фруктов и овощей, основное отделение и морозильная камера.

Холодильник проводит измерения температуры десять раз в секунду, при этом он поддерживает широкий диапазон регулировки температуры и может охлаждать содержимое до 20 градусов мороза. Уровень шума составляет всего 37 дБ.

Mijia Cross Four-Door Exclusive Edition поддерживает подключение к приложению Mijia для удаленной регулировки температуры и режима работы. Если пользователь забудет закрыть дверь, он отправит ему на смартфон текстовое сообщение.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Uynachalnica

22-года, только высшее получила (если получила) и сразу министр!

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
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