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Ученые оценили влияние арахиса на мозг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivar Leidus / CC BY-SA 4.0

Испанские ученые изучили влияние арахиса на здоровье человека. Оказалось, что ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

Специалисты отмечают, что арахис содержит много белка, клетчатки, жирных кислот, полифенола и многие другие биологически активные соединения, положительно влияющие на организм, пишет Clinical Nutrition.

Для своего исследования ученые набрали группу из здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет и стали давать им порцию орехов в виде жареного арахиса и арахисового масла ежедневно в течение шести месяцев.

Параллельно проводились тесты на когнитивные способности, устойчивость к стрессу, оценивались показатели тревоги и депрессии. Оказалось, что получавшие арахис молодые люди устойчиво демонстрируют лучшие показатели в сравнении с контрольной группой.

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Топ комментариев

jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Gunja

Замечательно! Скоро он себя эмиром или падишахом назначит, а власть будет по наследству передаваться.
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