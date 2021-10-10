Ученые оценили влияние арахиса на мозг

Испанские ученые изучили влияние арахиса на здоровье человека. Оказалось, что ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

Специалисты отмечают, что арахис содержит много белка, клетчатки, жирных кислот, полифенола и многие другие биологически активные соединения, положительно влияющие на организм, пишет Clinical Nutrition.

Для своего исследования ученые набрали группу из здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет и стали давать им порцию орехов в виде жареного арахиса и арахисового масла ежедневно в течение шести месяцев.

Параллельно проводились тесты на когнитивные способности, устойчивость к стрессу, оценивались показатели тревоги и депрессии. Оказалось, что получавшие арахис молодые люди устойчиво демонстрируют лучшие показатели в сравнении с контрольной группой.