Названа возможная причина падения самолета с парашютистами

Одной из возможных причин падения самолета в Татарстане стал перегруз, полагают специалисты. Самолет L-410 разбился в воскресенье утром после взлета с посадочной полосы Мензелинска.

По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. Согласно данным МЧС, на борту упавшего самолета находились 23 человека. При этом известно, что L-410 рассчитан на 19 человек, вследствие чего машине могло не хватить взлетной мощности для набора высоты.

Предположительно, разбившийся самолет — L-410УВП-Э3 с бортовым номером RF-94591, ранее - 1826/20. Воздушные суда с данными номерами являются специальной парашютной версией самолета L-410, имеют статус военного изделия.

До 1990 года такие самолеты поставлялись исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Самолет принадлежал Минобороны до 2014 года, а затем был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.